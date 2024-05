Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Zalando

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 25,39 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 25,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 25,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 708.216 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 32,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 26,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,84 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 07.05.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 2,24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,813 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

