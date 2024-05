Zalando Aktie News: Zalando macht am Vormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 25,23 EUR zu.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 25,23 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,29 EUR zu. Mit einem Wert von 25,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 65.734 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 32,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 21,57 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 58,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,84 EUR.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2,24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,813 EUR je Zalando-Aktie.

