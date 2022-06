Zalando Aktie News: Zalando am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,00 EUR

-8,29% Charts

News

Analysen

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 11,6 Prozent auf 25,15 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,95 EUR nach. Bei 27,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.490.415 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 105,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,25 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,95 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 0,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,92 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.05.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.237,80 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.205,00 EUR.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.08.2023 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie verliert: Zalando übernimmt Mehrheit an Mode-Plattform Highsnobiety

NASDAQ-Notierung trotz Sitz in Deutschland: Warum die US-Börsen bei Startups beliebt sind

Hier stimmt was nicht! Zeitreisen mit Zalando

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images