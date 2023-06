Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,78 EUR

Um 15:52 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 26,56 EUR nach oben. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 27,28 EUR zu. Bei 26,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.291.639 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 38,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 40,29 EUR an.

Am 04.05.2023 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.255,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,587 EUR je Zalando-Aktie.

