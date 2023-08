Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 27,46 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,46 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,37 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,47 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 15.104 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 30,15 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 03.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,05 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.556,30 EUR im Vergleich zu 2.623,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 31.10.2024.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,627 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

