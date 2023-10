Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 22,20 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 22,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 22,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,56 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 553.526 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,89 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 10,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 35,42 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,609 EUR in den Büchern stehen haben wird.

