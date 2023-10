Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 21,59 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 21,59 EUR. Bei 21,42 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.630 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 112,18 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,89 EUR am 04.10.2023. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 8,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,42 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2.556,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.623,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Zalando die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,609 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie knapp im Plus: Schwung von HSBC-Empfehlung ist verpufft

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schließt im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus