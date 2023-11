Zalando Aktie News: Zalando wird am Mittag ausgebremst

Zalando im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 23,65 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 23,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 23,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 406.772 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. 93,70 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 19,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 15,92 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,90 EUR.

Am 01.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,661 EUR fest.

