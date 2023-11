Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Minus

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 23,37 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 23,37 EUR ab. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 23,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 776.517 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 45,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 48,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 19,89 EUR. Mit Abgaben von 14,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,90 EUR.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,661 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

