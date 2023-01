Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Zalando 43,29 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,64 EUR ab. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 43,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,94 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.615 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 39,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 127,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 03.11.2022. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 29.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,269 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

