Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Zalando

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 16,50 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 4,0 Prozent auf 16,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,45 EUR aus. Bei 16,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 201.029 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 177,72 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 16,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 0,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,65 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.349,10 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,658 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

