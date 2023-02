Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Zalando 39,78 EUR

1,25% Charts

News

Analysen

Um 12:07 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 39,65 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 39,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,47 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 442.216 Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 38,32 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (19,18 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 106,73 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,64 EUR.

Am 02.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.733,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.349,10 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Zalando am 07.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 29.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,244 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Schwache Margen bei Zalando - Wie der Versandhändler seine größte Schwäche angeht

Zalando-, HelloFresh-Aktien & Co legen zu: Infineon-Zahlen und Zinshoffnung treiben an

Die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie im Januar 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images