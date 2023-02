Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Zalando 39,69 EUR

Um 04:07 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 39,62 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 39,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,47 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 728.126 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,36 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 106,57 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,64 EUR aus.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,05 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 29.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,244 EUR in den Büchern stehen haben wird.

