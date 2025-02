Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 39,82 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 39,82 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 39,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 136.127 Stück.

Am 17.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 0,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,43 EUR fiel das Papier am 11.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 116,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,70 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 05.11.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando -0,03 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 2,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

