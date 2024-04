Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Mittwochmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 27,17 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Zalando legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 27,17 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 365.856 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 38,11 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 70,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 31,60 EUR.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,16 Prozent zurück. Hier wurden 2.274,90 EUR gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Zalando am 07.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,857 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Abgaben