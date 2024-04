Zalando Aktie News: Zalando macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 27,26 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 27,26 EUR zu. Bei 27,42 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 666.939 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 38,11 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 39,80 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,60 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,857 EUR fest.

