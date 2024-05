Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 24,40 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 24,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 24,39 EUR. Bei 25,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 220.609 Aktien.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 32,84 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Zalando dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,813 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück