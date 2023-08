Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 27,60 EUR zu.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 27,60 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,91 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 416.477 Zalando-Aktien.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 65,98 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 30,51 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 40,17 EUR an.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.556,30 EUR – das entspricht einem Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 vorlegen. Zalando dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,627 EUR je Aktie.

