Zalando Aktie News: Zalando steigt am Vormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 22,80 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 22,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 22,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,64 EUR. Zuletzt wechselten 26.107 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 50,23 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 19,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,42 EUR.

Zalando veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,54 Prozent auf 2.556,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,609 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

