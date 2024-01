Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 16,35 EUR zu.

Das Papier von Zalando konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 16,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 16,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 662.588 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 180,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,32 EUR aus.

Am 01.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 2.274,90 EUR, gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,16 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Zalando.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,659 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

