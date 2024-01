Zalando Aktie News: Zalando steigt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 16,49 EUR zu.

Um 15:50 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 16,49 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 16,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,49 EUR. Bisher wurden heute 1.407.907 Zalando-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 177,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,27 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,32 EUR an.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,659 EUR je Aktie belaufen.

