Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 16,46 EUR zu.

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 16,46 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 16,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104.846 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 64,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2024 (16,09 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,32 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 01.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,659 EUR im Jahr 2023 aus.

