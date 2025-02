Zalando Aktie News: Zalando am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Zalando

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 39,23 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 39,23 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 39,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 244.763 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 2,12 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 18,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 53,02 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,91 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,39 Mrd. EUR – ein Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,07 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

