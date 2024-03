Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag fester

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 22,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 23,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.294.837 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 39,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,08 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 29,21 Prozent sinken.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,64 EUR.

Zalando gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,843 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

