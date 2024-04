Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,35 EUR.

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,35 EUR an der Tafel. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 27,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.573 Zalando-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 37,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 37,84 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 71,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,60 EUR an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,856 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

