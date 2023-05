Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 31,07 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 15:51 Uhr 0,4 Prozent. Bei 31,18 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 279.800 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,57 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.255,60 EUR umgesetzt, gegenüber 2.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Am 01.08.2024 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,601 EUR je Zalando-Aktie.

