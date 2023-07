Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 28,57 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 28,57 EUR zu. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,63 EUR zu. Bei 27,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 499.498 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (19,18 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 48,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,67 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 04.05.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2.255,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.205,00 EUR umgesetzt.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,590 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

