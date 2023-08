Zalando Aktie News: Zalando fällt am Freitagnachmittag

So bewegt sich Zalando

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 26,53 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 26,53 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,41 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 429.272 Stück.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Gewinne von 72,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 27,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 40,17 EUR.

Am 03.08.2023 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.556,30 EUR im Vergleich zu 2.623,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 02.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,636 EUR je Zalando-Aktie.

