Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 25,27 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,27 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,36 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.712 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 44,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,10 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,17 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,05 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.556,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.623,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie deutlich schwächer: Zalando verlängert Verträge seiner beiden Co-CEOs

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Zalando-Investition eingebracht

August 2023: So schätzen Experten die Zalando-Aktie ein