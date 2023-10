Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 22,81 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 22,81 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 23,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.083.121 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 50,21 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,89 EUR ab. Abschläge von 12,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 35,42 EUR.

Am 03.08.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,05 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.556,30 EUR im Vergleich zu 2.623,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Zalando die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,609 EUR fest.

