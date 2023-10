Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 22,77 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 22,77 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 22,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,54 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.798 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,19 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 19,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,42 EUR.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,05 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.556,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,609 EUR im Jahr 2023 aus.

