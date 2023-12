Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 22,45 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 22,45 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,28 EUR ab. Bei 22,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 391.280 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 104,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,89 EUR am 04.10.2023. Mit einem Kursverlust von 11,43 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,15 EUR.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,654 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando eine der schlechtesten DAX-Aktien 2023: Womit der Online-Modehändler 2023 zu kämpfen hatte

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Handel in Frankfurt: DAX schließt kaum bewegt