Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 16,57 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.844 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 176,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 3,71 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,32 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 01.11.2023. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.349,10 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,659 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

