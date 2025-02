Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Zalando

Zalando im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 37,74 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 37,74 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 37,66 EUR. Mit einem Wert von 38,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 447.352 Zalando-Aktien.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 5,84 Prozent niedriger. Bei 18,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,91 EUR.

Am 05.11.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je Aktie aus.

