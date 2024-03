Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 22,26 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 22,26 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 22,23 EUR. Mit einem Wert von 22,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 419.226 Stück.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 39,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 76,19 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 28,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,81 EUR.

Am 02.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,848 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

