Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 26,83 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 26,83 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 26,58 EUR. Bei 26,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 42.092 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,66 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,37 Prozent. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,60 EUR.

Zalando gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,856 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

LUS-DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Mittwochshandel in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX