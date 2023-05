Zalando Aktie News: Zalando steigt am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 31,18 EUR

Um 09:06 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,28 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 31,48 EUR. Bei 31,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.480 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 46,45 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 63,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,57 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.255,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.205,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,601 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

