Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Zalando zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,50 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 24,50 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,60 EUR zu. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,21 EUR nach. Bei 24,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 185.867 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von 86,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Abschläge von 21,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,17 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 EUR je Aktie vermeldet. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,645 EUR je Aktie aus.

