Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 24,31 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 24,31 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 24,21 EUR. Bei 24,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.862 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,10 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,17 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 EUR erwirtschaftet worden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,645 EUR je Aktie aus.

