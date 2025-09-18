Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 26,57 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 26,57 EUR ab. Die Zalando-Aktie sank bis auf 26,57 EUR. Bei 27,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 78.718 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Mit einem Zuwachs von 50,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Mit Abgaben von 15,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

