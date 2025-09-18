DAX23.750 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1758 -0,3%Öl67,12 -0,6%Gold3.656 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy
Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung? Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienentwicklung

Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag billiger

19.09.25 09:27 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag billiger

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 26,57 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,67 EUR -0,60 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Zalando befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 26,57 EUR ab. Die Zalando-Aktie sank bis auf 26,57 EUR. Bei 27,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 78.718 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Mit einem Zuwachs von 50,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Mit Abgaben von 15,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie klettert an DAX-Spitze - Großaktionär kauft zu

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel wäre eine Zalando-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert

Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen