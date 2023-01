Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Zalando 42,82 EUR

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 42,67 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,88 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,50 EUR. Zuletzt wechselten 130.396 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 40,65 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 122,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,14 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.733,10 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Zalando am 07.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 29.02.2024 dürfte Zalando die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,230 EUR je Aktie.

