Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 19,67 EUR zu.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 19,67 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,74 EUR an. Bei 19,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 177.222 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 41,47 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 110,83 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 23,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,82 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,680 EUR je Zalando-Aktie.

