Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 37,48 EUR abwärts.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 37,48 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 37,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 203.954 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 6,94 Prozent Luft nach oben. Bei 18,43 EUR fiel das Papier am 11.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,91 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je Aktie aus.

