Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 37,77 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 37,77 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 37,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.846 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,43 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,91 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Zalando stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün