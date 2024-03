Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag stabil

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,08 EUR.

Die Zalando-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,08 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,10 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 22,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 77.095 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 41,15 Prozent niedriger. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 30,89 Prozent Luft nach unten.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,81 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,16 Prozent zurück. Hier wurden 2.274,90 EUR gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 07.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,837 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

