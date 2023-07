Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 29,72 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 29,72 EUR ab. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 29,40 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,56 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 188.788 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gewinne von 54,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,46 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,67 EUR.

Zalando gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.255,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,29 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Zalando am 03.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Zalando die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,576 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

