Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 92,76 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.194 Punkten steht. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 92,70 EUR. Bei 94,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.528 Zalando-Aktien.

Am 07.07.2021 markierte das Papier bei 105,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 73,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.11.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 110,12 EUR. Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

