Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag gefragt

Zalando im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 23,33 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:07 Uhr 1,2 Prozent. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,44 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.441 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,36 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,89 EUR am 04.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,90 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.349,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 29.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,661 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

