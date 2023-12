Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 23,30 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 23,30 EUR zu. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 23,48 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,21 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.983 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 19,89 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 17,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,15 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 01.11.2023 vor. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,679 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

Handel in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX