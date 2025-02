Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:05 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 37,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.968 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 7,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.03.2024 bei 18,43 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 50,50 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,91 EUR für die Zalando-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 26.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,07 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

